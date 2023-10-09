Сотрудники Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре совместно со Службой государственной безопасности и МВД выявили новые случаи мошенничества, связанного с поступлением в вузы страны, сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, в Ташкенте гражданин Н. М., ранее судимый за мошенничество и другие преступления, пообещал трём гражданам помочь зачислить их детей в Ташкентскую медицинскую академию с помощью своих высокопоставленных знакомых. За это он получил 8000 долларов и 43,5 млн сумов.

В Самарканде гражданин Ш. С., был задержан с вещественными доказательствами при получении 2000 долларов в обмен на зачисление М. И. в частный вуз Renessans в Ташкенте с помощью своих знакомых.

В Сурхандарьинской области местный житель М. Э. обещал Н. Н., что поможет ему поступить в вуз в Ташкенте, оформив документы, которые подтверждали бы, что он учился в высшем учебном заведении в России или Таджикистане.

Его задержали с вещественными доказательствами при получении 8 млн сумов.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 168 (Мошенничество) и статьям 28, 211 (Взяточничество и соучастие в нем) Уголовного кодекса Узбекистана. Ведётся следствие.