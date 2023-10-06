Сотрудники Департамента по борьбе с экономическими преступления при Генеральной прокуратуре, СГБ и МВД пресекли попытку незаконно отправить жителей Ташкента в США и Корею, сообщила пресс-служба департамента.

В Учтепинском районе Ташкента Х. И. пообещал М. А., Б. С. и А. А. отправить их работать в США через Турцию с помощью своих знакомых, занимающих высокие должности. Он был задержан при получении 46 тысяч долларов.

В другом случае в Чиланзарском районе Х. Р. пообещал при помощи знакомых отправить Д. А. работать в Корею. При получении 1200 долларов за подготовку визы и подобную помощь он был задержан.

Возбуждены уголовные дела по статья 168 (мошенничество) и 211 через статью 28 (соучастие в даче взятки) Уголовного кодекса. Ведётся следствие.