4 октября в возрасте 43 лет после болезни ушла из жизни журналистка, сотрудница редакции «Даракчи плюс» Сурия Магдеева. Об этом сообщает издание.

«В „Даракчи плюс“ она внесла вклад, который невозможно оценить. Она писала про социальную сферу, коммунальное хозяйство, про здоровье, инклюзивное образование, освещала школьную тематику и про многое другое, брала бесчисленные интервью, ездила в пресс-туры, участвовала в пресс-конференциях», — пишут коллеги Сурии Магдеевой.

До приезда в Ташкент журналистка жила в Намангане и работала в «Наманганской правде».

«Неутомимая, энергичная, позитивная, добрая, умная, мудрая, надёжная, всеми обожаемая Сурия. Она никогда не отказывала в помощи, всегда была отзывчивой, доброжелательной, юморной, любила жить, путешествовать, и безмерно любила свою семью», — говорится в сообщении.