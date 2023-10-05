Член сборной Узбекистана по боксу Баходир Жалолов в финале весовой категории +92 кг одержал победу над одним из своих давних соперников, казахстанцем Камшибеком Кункабаевым, и стал чемпионом Азиатских игр, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Последний раз боксёры встречались на чемпионате мира-2023 в Ташкенте. Камшибек Кункабаев проиграл Баходиру Жалолову в ¼ финала.

Как отмечает Vest.kz, до 2019 года казахстанский боксёр вёл 3:1 по личным встречам с узбекистанцем, однако затем Жалолов выиграл пять боев подряд.

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