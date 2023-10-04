В девяти регионах Узбекистана 6−7 октября ожидаются сильные дожди, предупредил Узгидромет.

В связи с этим в предгорных и горных районах возможны селе-паводковые явления:

по Ташкентской области: Ахангаранский, Бостанлыкский, Паркентский, Пскентский, Уртачирчикский и Юкоричирчикский районы и города Ангрен и Алмалык;

Ахангаранский, Бостанлыкский, Паркентский, Пскентский, Уртачирчикский и Юкоричирчикский районы и города Ангрен и Алмалык; по Кашкадарьинской области: Яккабагский, Дехканабадский, Чиракчинский, Китабский, Шахрисабзский, Камашинский и Гузарский районы;

Яккабагский, Дехканабадский, Чиракчинский, Китабский, Шахрисабзский, Камашинский и Гузарский районы; по Сурхандарьинской области: Сарыасийский, Узунский, Алтынсайский, Денауский, Байсунский, Шерабадский, Шурчинский, Кумкурганский и Музрабадский районы;

Сарыасийский, Узунский, Алтынсайский, Денауский, Байсунский, Шерабадский, Шурчинский, Кумкурганский и Музрабадский районы; по Самаркандской области: Ургутский, Самаркандский, Булунгурский, Нурабадский, Кошрабадский, Каттагурганский, Пайарыкский, Джамбайский и Иштыханский районы;

Ургутский, Самаркандский, Булунгурский, Нурабадский, Кошрабадский, Каттагурганский, Пайарыкский, Джамбайский и Иштыханский районы; по Навоийской области: Хатырчинский, Навбахорский, Нуратинский, Канимехский и Карманинский районы;

Хатырчинский, Навбахорский, Нуратинский, Канимехский и Карманинский районы; по Джизакской области: Зааминский, Бахмальский, Галляаральский, Шараф-Рашидовский, Фаришский и Янгиабадский районы;

Зааминский, Бахмальский, Галляаральский, Шараф-Рашидовский, Фаришский и Янгиабадский районы; по Наманганской области: Папский, Касансайский, Чартакский, Чустский, Наманганский и Янгикурганский районы;

Папский, Касансайский, Чартакский, Чустский, Наманганский и Янгикурганский районы; по Ферганской области: Сохский, Шахимарданский, Ферганский и Бешарыкский районы;

Сохский, Шахимарданский, Ферганский и Бешарыкский районы; по Андижанской области: Андижанский, Асакинский, Джалакудукский, Кургантепинский, Пахтаабадский, Избасканский, Ходжаабадский и Мархаматский районы и город Ханабад.

Граждан, проживающих в предгорных и горных районах, отдыхающих и водителей просят соблюдать меры предосторожности.