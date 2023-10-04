Президент Шавкат Мирзиёев 27 сентября подписал поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, сообщило Министерство юстиции Узбекистана. Изменения вступят в силу с 1 января 2024 года.

Согласно документу, сроки подачи апелляций и протестов на приговор сократят с 20 суток до 10 суток.

Кроме того, согласно поправкам, законность, обоснованность и справедливость приговора могут быть проверены в апелляционном, кассационном и ревизионном порядке. В рассмотрении дел в таком порядке должен участвовать прокурор.

При рассмотрении уголовного дела в апелляционном, кассационном, ревизионном порядке суд не будет ограничиваться доводами жалобы или протеста и проверит дело в полном объёме в отношении всех осуждённых, в том числе и не подавших жалобу или протест.

Осуждённый, его защитник, законный представитель, потерпевший вправе подать жалобу в ревизионном порядке на приговоры, определения суда первой инстанции, рассмотренные в апелляционном, кассационном или ревизионном порядке.

Если жалоба направлена на усиление наказания либо на другие изменения, влекущие ухудшение положения осуждённого, то пересмотр обвинительного приговора допускается лишь в течение года по вступлении его в законную силу. То же самое касается пересмотра в ревизионном порядке оправдательного приговора либо определения суда о прекращении дела.

Суд, вынесший приговор, в течение трёх суток должен известить соответствующих лиц о направлении уголовного дела в суд ревизионной инстанции.