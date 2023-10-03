3 октября на 85-м году жизни скончался крупный учёный в сфере физической электроники, доктор физико-математических наук, профессор, академик Академии наук Узбекистана Назар Юлдашевич Тураев. Соболезнования выразили президент Шавкат Мирзиёев и другие официальные лица.

Назар Тураев родился 19 мая 1938 года в Денау Сурхандарьинской области. В 1961 году окончил Самаркандский государственный университет, трудовую деятельность начал в должности младшего научного сотрудника в Институте ядерной физики Академии наук.

На протяжении своей 60-летней трудовой деятельности работал на ответственных должностях в качестве аспиранта Института ядерной физики, учёного секретаря Института электроники, заведующего кафедрой Ташкентского политехнического института, ректора Термезского государственного университета, директора научно-учебного центра «ФАНУМ» Академии наук.

В 1968 году защитил кандидатскую, в 1981 году — докторскую диссертации. В 2000 году был избран действительным членом Академии наук. Под его руководством были подготовлены более 10 докторов наук и около 20 кандидатов наук.

Назар Тураев принимал активное участие в общественных делах. В 1990—1995 годах был депутатом парламента.

Он был удостоен почётного звания «Заслуженный деятель науки Республики Узбекистан» и награждён орденом «Меҳнат шуҳрати».