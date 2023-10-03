Во вторник и срезу по территории Узбекистана ожидается сухая и тёплая погода, сообщила пресс-служба Узгидромета.

Температура воздуха ожидается ночью +10…+15 градусов, днём — +23…+28.

В четверг, 5 октября, по большей части территории страны сохранится сухая и тёплая погода, дневная температура воздуха немного повысится до +25…+30 градусов. Однако на северную часть Узбекистана ожидается вторжение влажной и прохладной воздушной массы с районов Каспийского моря. По Каракалпакстану и Хорезмской области местами возможен небольшой дождь.

В пятницу, 6 октября, вторжение охватит всю территорию Узбекистана, местами пройдут дожди, в отдельных районах будет усиливаться ветер до 13−18 м/с. Температура воздуха составит ночью +10…+15 градусов, днём — +20…+25.

В столице на неделе ожидается переменная облачность, преобладание погоды без осадков, лишь в пятницу, 6 октября, возможен дождь. Ветер преимущественно восточный 3−8 м/с, 6 октября c усилением до 10−12 м/с. Температура ночью +12…+15 градусов, днём — +24…+27, 5 октября — +27…+29, в пятницу при дожде понизится до +21…+23 градусов.