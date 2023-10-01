В Ташкенте 30 сентября были объявлены победители третьего архитектурного конкурса Me’mor 2023, проводимого среди архитектурных, дизайнерских, урбанистических и журналистских работ, созданных в 2022—2023 годах в Узбекистане.

В этом году организатор — компания КНАУФ получила 332 заявки со всей страны, что на 37% больше, чем в 2021 году, когда конкурс был только основан. В шорт-лист вошли 38 работ архитекторов и дизайнеров интерьера, 12 — студентов профильных вузов и 10 — журналистских.

Работы принимались в четырёх категориях и восьми номинациях: жилые индивидуальные и многоэтажные дома, общественные коммерческие и административные объекты, дизайн интерьера и дизайн интерьера в национальных традициях, а также ландшафт частного участка и дизайн общественного пространства. Участники могли отправить как реализованные объекты, так и проекты, не дошедшие до стадии воплощения.

Работы архитекторов и дизайнеров оценивало зарубежное жюри, в состав которого вошли доктора архитектуры, члены национальных союзов архитекторов, главные архитекторы городов, а также урбанисты и основатели архитектурных бюро из Украины, Румынии, Грузии, Израиля и Узбекистана.

Фото: Me’mor 2023.



Они оценивали креативность и инновационность решений, эстетику и функциональность объектов, соблюдение локальных архитектурных традиций и приверженность идеям устойчивой архитектуры.

Фото: memorcontest.uz.



Гран-при получил проект жилого здания Rammed Earth House в посёлке Богистон недалеко от Чарвакского водохранилища. Авторы проекта — архитекторы бюро BAYTI MEMOR Отабек Махмудов и Сожида Матрасулова.





В специальной категории — журналистские работы — жюри отметило статью «Газеты.uz» «Цифровизация осадков. Как Ташкент планирует решать проблему затопления города».





Кроме того, жюри отметило вклад дизайнера Александра Федорова, автора проекта Tashkent Modernism, в популяризацию и сохранение советского модернизма.

Координатор конкурса Наталья Хилько отметила, что Me’mor, как и любые профессиональные состязания, открывает студентам двери в будущую деятельноть, а уже работающим архитекторам создаёт здоровую конкурентную среду. Но что самое главное, в долгосрочной перспективе конкурсы положительно отражаются на облике городов, делая их более комфортными для людей и их самоощущения в пространстве.

Наталья Хилько рекомендовала подумать, в каком направлении движется многоэтажное строительство в Узбекистане: «Сохраняет ли оно аутентичную архитектуру или создаёт нечто современное и красивое, но при этом неповторимое, чтобы обеспечить узнаваемость. Также нужно уделить больше внимания ландшафтному проектированию, проектированию городской среды, чтобы город становился лучше».