Алексей Хен:
Я видел часть проекта строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов ирригационной и дренажной систем. Его разработал институт «УзГАШКЛИТИ» в 2015 году после ливня
30 мая 2014 года. Но с учётом активного строительства в Ташкенте возникает вопрос актуальности этого документа.Камолиддин Файзуллаев:
Они предлагали какой-то вариант реконструкции, но к ним, возможно, не особо прислушались.
Мы поняли, что свежих данных нет, и начали собирать их сами. Для этого пригласили специалистов всех организаций, так или иначе связанных с ирригационной, дренажной и ливневой системами Ташкента. Насчитали их 25! Среди них 3 организации в составе Комитета автомобильных дорог, 2 — хокимията города, 8 — Главного управления благоустройства Ташкента, 12 — в составе районных управлений благоустройства.
Специалисты этих организаций показали, где находятся арыки, коллекторы, каналы, гидропосты и другие объекты, за которые они ответственны. Кто-то приносил свои чертежи, кто-то показывал их на карте города. Геодезист департамента Кобил Каримбоев внёс все данные в базу и на цифровой карте отобразил ответственных за участки, типы объектов, уничтоженные части сетей и другие данные.
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