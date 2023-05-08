Камолиддин Файзуллаев: Свои данные мы получили по результатам инвентаризации, которую провели со специалистами всех этих организаций. По мере возможности проверили эти объекты по картам 1977 и 1992 годов. У ГУБ на бумаге может быть и есть, а на местности как? Кто и когда проводил инвентаризацию? Есть ли карта с 1500 км лотков?



Кроме того, мы выяснили, что 5,8 км коллекторов и 28,3 км арыков Ташкента бесхозные. Это участки, о существовании которых все знают, но за их обслуживание никто не отвечает. Скорее всего, их балансодержателем были эти организации, но к сегодняшнему дню об этом по каким-то причинам забыли. Есть также участки, разные части которых обслуживают разные организации. Из-за этого возникают сложности с обслуживанием.