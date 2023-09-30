На 45-м пленарном заседании Сената в субботу был рассмотрен вопрос об избрании заместителя уполномоченного Олий Мажлиса Узбекистана по правам человека (омбудсмана).

Как сообщила пресс-служба Сената, на эту должность избран Бекзод Абдувалиевич Нариманов.

15 августа кандидатуру Бекзода Нариманова одобрили депутаты Законодательной палаты.

Бекзод Нариманов (1984 года рождения) с 2021 года является заведующим кафедры конституционного права Ташкентского государственного юридического университета, доктор философии по юридическим наукам (PhD).



