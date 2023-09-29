В пятницу и на праздничных выходных по большей части территории Узбекистана сохранится сухая и тёплая погода, сообщил Узгидромет.

Лишь в отдельных районах Ташкентской области и областей Ферганской долины 30 сентября возможен небольшой дождь. Ночная температура будет в пределах +10…+15 градусов Цельсия, дневная — +23…+28.

29 и 30 сентября местами по стране возможно усиление ветра до 13−18 м/с, в отдельных районах — с пыльным позёмком.

В Ташкенте небольшая, временами переменная облачность. Ожидается преобладание погоды без осадков, лишь в субботу, 30 сентября, ночью и утром возможен небольшой дождь. Ветер преимущественно восточный 3−8 м/с, 30 сентября — c усилением до 10−12 м/с. Температура ночью будет в пределах +12…+15 градусов, днём — +23…+26.