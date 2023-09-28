Около 13:20 28 сентября в Мирабадском районе Ташкента произошло ДТП с участием пассажирского автобуса SAZ LE60, ехавшего по маршруту №185 «Массив Куйлюк-1 — махалля Баркамол», сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

По данным ведомства, в результате ДТП никто не пострадал.

В пресс-службе компании «Тошшахартрансхизмат» уточнили, что ДТП произошло по вине легкового автомобиля, который подрезал автобус. В результате автобус выехал на бетонный разделитель и врезался в столб.

На момент аварии в салоне автобуса не было пассажиров.

Сотрудники УБДД ГУВД Ташкента проводят расследование.