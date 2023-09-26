На пограничном таможенном посту «Фергана» на границе с Кыргызстаном пресечена попытка вывезти из Узбекистана 83 среднеазиатских степных черепах, включённых в Красную книгу, сообщила пресс-служба Таможенного комитета.

Сотрудники поста совместно с пограничниками остановили для досмотра автомобиль Damas. В салоне были обнаружены контейнеры, в которых без документов и в нарушение правил перевозки животных находились черепахи.





Черепах осмотрели специалисты Ферганского зоопарка, который временно примет их до принятия решения суда. Пять черепах пострадали в результате неправильной транспортировки. Черепахам понадобилась помощь ветеринаров.





Среднеазиатская черепаха внесена во II Приложение СITES (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения) и в Красный список Международного союза охраны природы со статусом «уязвимого вида».

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