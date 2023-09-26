На американо-узбекском бизнес-форуме, организованном в рамках визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в США, одно из предприятий «Тепловых электрических станций» «Узбекэнерготаъмир» подписало контракт на 60 млн долларов с General Electric Global Parts and Products. Об этом сообщила пресс-служба ТЭС.

Это сотрудничество направлено на модернизацию энергоблоков на электростанциях Узбекистана. Американская компания также поставит новые запчасти и восстановит демонтированные.

Как ожидается, в процессе модернизации будет внедрено современное высокоэффективное оборудование и передовые технологии, что приведёт к снижению стоимости производства за счёт уменьшения расхода топлива и цифровизации процессов, отметил генеральный директор «Узбекэнерготаъмир» Ильхом Раджабов.

В ходе переговоров стороны также договорились о том, что молодые кадры «Узбекэнерготаъмир» обучатся у американских коллег ремонтно-наладочным работам.

Компания «Узбекэнерготаъмир» была основана в 1967 году с целью ремонта энергетического оборудования на электростанциях в Центральной Азии. Она включает 9 производственных площадок, 4 производственных цеха, 2 лаборатории (электротехническая, металлоизделительная и сварочная), а общая производственная площадь составляет 8 га.