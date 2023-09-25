Нам не даётся по жизни то, что мы не в состоянии вынести, хоть нам и не рассказывали, как понимать себя и находить своё предназначение, не учили верить себе, а не людям. Однако смирение с судьбой и покорность людям — совершенно разные миссии. Не перепутать бы, ведь чужая миссия невыполнима.

Такими словами встречает зрителей выставка фотографий и видео «Миссия невыполнима» о сельских женщинах Узбекистана. Её авторы, фотодокументалисты Умида Ахмедова и Зилола Саидова, в течение 2023 года спрашивали жительниц отдалённых кишлаков Бухарской, Сурхандарьинской, Кашкадарьинской и Джизакской областей о мечтах и самых ярких воспоминаниях жизни.

Вопросы выбраны неслучайно, объясняет Умида Ахмедова. Тяжёлые и горестные события жизни, как правило, проваливаются, помнить их и, тем более, делиться с первым встречным не хочется. Зная это, фотограф решила поступить хитро, чтобы через беседу о самых счастливых воспоминаниях и мечтах юности вывести женщин на честный разговор о прошлом, настоящем и будущем.

За тёплыми воспоминаниями о детстве и юности, школьных уроках и любви к знаниям зачастую следуют сожаления о несбывшейся мечте стать врачом, учителем, работником сферы культуры и искусства. Отцы и братья безвольных членов семьи предпочитали выдавать девочек замуж. Немногим из них повезло с любовью. Единицам родители хотя бы хотели дать образование, но в условиях кишлака наскребли деньги только на учёбу сыновей.

«Не принято было учиться. Стеснялись учиться. Стыдно было отказываться выходить замуж», — перечисляют женщины признаки традиционного терпения.





Сегодня их жизнь сосредоточена на быте, детях и мужьях, которые нередко по несколько лет не переступают порог собственного дома, зарабатывая на хлеб в России.

«Живут без мужей по 8−10 лет. Не разводятся, терпят, потому что если вышла раз замуж — до смерти с ним».





Некоторым семьям везёт: они предпочитают не расставаться и отправляются в трудовую миграцию вместе. Другим посчастливилось никогда не уезжать на заработки, но это исключение из правил лишь подтверждает, что «в каждом доме один-два человека да в России».





Своим судьбам женщины повинуются не с покорностью и смирением, а с принятием. Они находят компромиссы в материнстве, быту и рукоделии, понимая, что сегодня не может быть другим, если прошлого не изменить. Женщины предпочитают сосредоточиться на детях, постараться дать им образование, чтобы они не сожалели о несбывшихся мечтах, чтобы не работали в поле, чтобы жили красиво.





«Сними чиммат, открой лицо, для всех прекрасной будь,

Оковы на куски разбей, им неподвластной будь!», — одна из героинь фильма Умиды Ахмедовой по памяти читает стихи Хамзы об освобождении женщины.





Строки навели режиссёра на мысль о невыполнимости миссии по освобождению женщины. Поэтому для афиши выставки авторы выбрали фотографию с демонстрации в честь 8 Марта в Бухаре в 1929 году.





«Женщину освобождали-освобождали, но она всё равно оказалась в кишлаке. Её загнали туда, откуда она вышла», — говорит Умида Ахмедова о нереализованности сельских женщин.

Соавтор проекта Олег Карпов настроен более оптимистично. По его мнению, миссия женщин вполне выполнима. Для этого им нужна гармония и поддержка.





«Мы видим, что не все женщины несчастны. Если им везёт с мужем, если муж понимает и любит их, они довольны, — приводит он в пример опыт одной из героинь, чей супруг хочет, чтобы она училась. — Вдвоём всё легче преодолеть. Это говорит о том, что нужна гармония, тогда появится шанс. Наше место где-то между Хамзой и Томом Крузом. А Том Круз учит, что миссия выполнима».