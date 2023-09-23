Компания «Узсувтаьминот» до конца года должна построить и отремонтировать 12 тысяч км водопроводных сетей и 1300 объектов водоснабжения. Такое поручение на совещании в пятницу дал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Благодаря этому 1,4 миллиона жителей в 145 махаллях впервые получат централизованный доступ к питьевой воде. Ещё в 2000 махаллях улучшится водоснабжение, сообщила пресс-служба президента.

Согласно озвученным данным, «за последние шесть лет из государственного бюджета на сферу питьевого водоснабжения было выделено 14,5 трлн сумов, что в 6 раз больше, чем прежде».

За эти годы проложено 31 тысяча км сетей питьевого водоснабжения и канализации, построено и отремонтировано 1200 сооружений водоснабжения. В результате чистая питьевая вода впервые поступила в дома 6,5 миллиона человек в 1000 махаллей.

Вместе с тем ещё предстоит улучшить снабжение питьевой водой в 30 районах и 1400 махаллях. Для них необходимо найти источники чистой воды.

Во многих случаях вода используется расточительно, отсутствует ее учёт. Нуждаются в обновлении некоторые насосы, спецтехника предприятий сферы, говорилось на совещании.





Глава государства поручил хокимам областей совместно с народными депутатами разработать и внести в правительство программу водоснабжения на следующий год. Особое внимание должно быть уделено 30 районам с низким уровнем водообеспеченности.

Кроме того, была рассмотрена реализация проектов улучшения питьевого водоснабжения в Кушрабатском районе, реконструкции систем водоотведения в городах Бухаре и Джизаке, канализации в городах Гулистане, Янгиере и Ширине.

Образцовой названа работа по оптимизации затрат в Бухаре. При реализации проекта реконструкции систем очистки воды и канализации в городе стоимостью 281 млн долларов было сэкономлено 75 млн долларов. На эти средства можно построить ещё 1150 км водопроводных и 117 км канализационных сетей.

Президент указал на важность оптимизировать затраты и в других проектах, направить сэкономленные средства на улучшение систем водоснабжения и канализации в районах, в которых реализуются проекты.

Определены также меры по замене насосов на энергосберегающие аналоги, финансовой стабилизации предприятий сферы.