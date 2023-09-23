Кабинет министров Узбекистана 19 сентября принял постановление об упрощении ввоза в Узбекистан ряда видов промышленных и других машин.

Документом расширяется перечень технологического оборудования, освобождаемого при импорте в Узбекистан от уплаты таможенной пошлины и НДС, аналоги которого не производятся в республике (всего было 678 категорий).

Как отмечает Spot, в список включаются ещё 15 видов оборудования:

колёсные подъёмные фермы, портальные погрузчики;

башенные краны;

пневматические подъёмники и конвейеры для текстильных волокон;

другие пневматические подъёмники и конвейеры;

ковшовые элеваторы и конвейеры непрерывного действия;

ленточные элеваторы и конвейеры;

роликовые конвейеры;

другие элеваторы и конвейеры;

сортировочные машины, а также машины для укладки в конверты, перевязывания, вскрытия, закрывания, запечатывания почты, наклеивания и гашения марок;

оборудование для выпуска табачных палочек;

генераторы переменного тока (мощностью 375−750 кВА);

генераторы переменного тока (мощностью более 750 кВА);

техника для высокотемпературной сварки;

карьерные самосвалы грузоподъёмностью свыше 50 тонн;

тепличная техника и оборудование.

Полномочия Правительственной комиссии по внешней торговле, инвестициям, развитию местной промышленности и техническому регулированию расширяются. Она будет определять список оборудования из вышеперечисленного перечня старше трёх лет, которое можно будет завозить без уплаты пошлин.