Кабинет министров Узбекистана 19 сентября принял постановление об упрощении ввоза в Узбекистан ряда видов промышленных и других машин.
Документом расширяется перечень технологического оборудования, освобождаемого при импорте в Узбекистан от уплаты таможенной пошлины и НДС, аналоги которого не производятся в республике (всего было 678 категорий).
Как отмечает Spot, в список включаются ещё 15 видов оборудования:
- колёсные подъёмные фермы, портальные погрузчики;
- башенные краны;
- пневматические подъёмники и конвейеры для текстильных волокон;
- другие пневматические подъёмники и конвейеры;
- ковшовые элеваторы и конвейеры непрерывного действия;
- ленточные элеваторы и конвейеры;
- роликовые конвейеры;
- другие элеваторы и конвейеры;
- сортировочные машины, а также машины для укладки в конверты, перевязывания, вскрытия, закрывания, запечатывания почты, наклеивания и гашения марок;
- оборудование для выпуска табачных палочек;
- генераторы переменного тока (мощностью 375−750 кВА);
- генераторы переменного тока (мощностью более 750 кВА);
- техника для высокотемпературной сварки;
- карьерные самосвалы грузоподъёмностью свыше 50 тонн;
- тепличная техника и оборудование.
Полномочия Правительственной комиссии по внешней торговле, инвестициям, развитию местной промышленности и техническому регулированию расширяются. Она будет определять список оборудования из вышеперечисленного перечня старше трёх лет, которое можно будет завозить без уплаты пошлин.