В понедельник в социальных сетях распространилось видео, на котором сотрудник дорожно-патрульной службы заталкивает в служебную машину женщину и пинает её. Другой сотрудник в это время забирает маленького ребёнка и садится с ним за руль.

В УВД Ферганской области прокомментировали ситуацию. Сотрудники ДПС, дежурившие на пересечении улиц Ислама Каримова и Кувасой в Фергане, предприняли попытку провести «профилактическую беседу» с женщиной, просившей милостыню с ребёнком на руках. Женщина оказала сопротивление, говорится в сообщении.

Когда её попытались посадить в машину, чтобы отправить в отделение внутренних дел, женщина бросила ребёнка на землю, но инспекторы поймали его.

«Дальнейшие действия сотрудника вызвали общественный резонанс. В этот же день была проведена служебная проверка, и сотрудник ДПС, совершивший неподобающие действия и нарушивший профессиональную этику, был уволен», — говорится в сообщении УВД.