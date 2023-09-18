По предгорным и горным районам Узбекистана 20−22 сентября в связи с ожидаемыми сильными дождями будет селеопасно, сообщил Узгидромет.

Селе-паводковые явления ожидаются:

по Ташкентской области: Ахангаранский, Бостанлыкский, Паркентский, Пскентский, Уртачирчикский, Юкоричирчикский районы и города Ангрен и Алмалык;

по Кашкадарьинской области: Яккабагский, Дехканабадский, Чиракчинский, Китабский, Шахрисабзский, Камашинский и Гузарский районы;

по Самаркандской области: Ургутский, Самаркандский, Булунгурский, Нурабадский Кушрабадский, Каттагурганский, Пайарыкский, Джамбайский и Иштыханский районы;

по Джизакской области: Зааминский, Бахмальский, Галляаральский, Шараф-Рашидовский, Фаришский и Янгиабадский районы;

по Наманганской области: Папский, Касансайский, Чартакский, Чустский, Наманганский и Янгикурганский районы;

по Ферганской области: Сохский, Шахимарданский, Ферганский и Бешарыкский районы;

по Андижанской области: Андижанский, Асакинский, Джалакудукский, Кургантепинский, Пахтаабадский, Избасканский, Ходжаабадский и Мархаматский районы и город Ханабад.

Граждан, проживающих в предгорных и горных районах, отдыхающих и водителей, выезжающих в горные районы, просят соблюдать меры предосторожности.

Как сообщалось ранее, во вторник на территорию Узбекистана вторгнется влажная и прохладная воздушная масса с районов Поволжья. В среду по центральным и восточным областям местами пройдут кратковременные дожди, температура понизится до +23 градусов, ночью и утром температура будет в пределах +11…+16.