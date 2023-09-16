В Гиждуванском районе Бухарской области воспитательница частного детсада везла в автомобиле Spark 25 детей. Об этом сообщает пресс-служба областного УБДД.

Дети, в том числе младшего дошкольного возраста, находились и на заднем сиденье, и на переднем, и в багажнике. Женщина сказала, что их дома совсем рядом и что она делает это в первый раз.

В махалле, где проживает женщина, с участием сотрудников УБДД и жителей прошло обсуждение инцидента.

Пресс-служба управления, сообщившая об инциденте, упрекнула родителей детей, которые не могут обеспечить доставку детей в детсад и обратно.

Случаи, когда водители развозят большое количество детей из детсадов по домам, встречались и до этого (см. материалы по теме). Обычно для этого используется микровэн Damas.

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