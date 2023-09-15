В выходные дни по всей территории Узбекистана сохранится малооблачная и сухая погода, характерная для золотой осени в стране. Об этом сообщает Узгидромет.

Ветер ожидается восточный от слабого до умеренного, лишь по пустынной зоне местами возможно усиление ветра до 13−18 м/с, в отдельных районах — с пыльным поземком.

В ночные и утренние часы будет сильнее ощущаться осенняя прохлада, температура будет в пределах +13…+18 градусов Цельсия. В дневные часы воздух будет прогреваться до 25−30 градусов.

В отдельных горных районах Узбекистана 16−17 сентября возможен небольшой дождь.

В Ташкенте 16−17 сентября преобладание небольшой облачности без осадков. Ветер восточный 3−8 м/с. Температура ночью составит +15…+17, днём — +27…+29 градусов.