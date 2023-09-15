С 12 по 30 сентября в разных городах проходят Недели Германии в Узбекистане. Целью мероприятий является показать всю многогранность связей между двумя странами, сообщили в посольстве Германии в Ташкенте.
В рамках недель состоятся стрит-арт фестиваль, дни открытых дверей, ряд выставок, информационные мероприятия для заинтересованных в учёбе в Германии и другие мероприятия.
Программа мероприятий, открытых для публики
Выставка «Вселенная. Человек. Интеллект»
5−26 сентября, Государственный музей истории и культуры Андижанской области
День открытых дверей в Гёте-Институте
16 сентября, 14:00−22:00
Стрит-арт фестиваль и DJ-сет с Джимом Авиньоном и Хольгером Байером
16 сентября,
Световое шоу пары художников Вради из Лейпцига
Эмоции города в ярких красках на фасаде Гёте-Института, запечатлённые и воспроизведённые искусственным интеллектом.
16 сентября, 19:00
Выставка и Live шоу от Джима Авиньона / DJ Хольгера Байера
17 сентября,
Отборочный тур международного конкурса Falling Walls Labs в Узбекистане
20 сентября, Westminster University, Ташкент, 14:30−18:30
Презентация и информационное мероприятие ZfA (Центральное управление немецких школ за рубежом) и DAAD «Учёба в Германии, экзамены TestAS»
23 сентября,
Выставка под открытым небом, посвящённая мобильным играм GameDev Goethe 2023 / Demo Day
23−24 сентября,
День открытых дверей в лаборатории Геоинформационной системы (GIS) в Каракалпакстане (GIZ-проект ECO-Aral)
25 сентября,
Презентация флагманского проекта в сфере дуального образования в Ферганской области
26 сентября,
Мероприятие, посвящённое дуальному образованию, в Самарканде
26 сентября,
Заключительный киноконцерт «Кукла» — немое кино в музыкальном сопровождении камерного оркестра народных инструментов «Согдиана»
30 сентября, 18:00, Государственная консерватория Узбекистана (по приглашениям)