С 12 по 30 сентября в разных городах проходят Недели Германии в Узбекистане. Целью мероприятий является показать всю многогранность связей между двумя странами, сообщили в посольстве Германии в Ташкенте.

В рамках недель состоятся стрит-арт фестиваль, дни открытых дверей, ряд выставок, информационные мероприятия для заинтересованных в учёбе в Германии и другие мероприятия.

Программа мероприятий, открытых для публики

Выставка «Вселенная. Человек. Интеллект»

5−26 сентября, Государственный музей истории и культуры Андижанской области

День открытых дверей в Гёте-Институте

16 сентября, 14:00−22:00

Стрит-арт фестиваль и DJ-сет с Джимом Авиньоном и Хольгером Байером

16 сентября, 14:00—16:00 , сад Гёте-Института в Ташкенте

Световое шоу пары художников Вради из Лейпцига

Эмоции города в ярких красках на фасаде Гёте-Института, запечатлённые и воспроизведённые искусственным интеллектом.

16 сентября, 19:00

Выставка и Live шоу от Джима Авиньона / DJ Хольгера Байера

17 сентября, 13:00—18:00 , галерея Artikul, махалля Ракат, ул. Богибустон, 32, Ташкент

Отборочный тур международного конкурса Falling Walls Labs в Узбекистане

20 сентября, Westminster University, Ташкент, 14:30−18:30

Презентация и информационное мероприятие ZfA (Центральное управление немецких школ за рубежом) и DAAD «Учёба в Германии, экзамены TestAS»

23 сентября, 13:00—15:00 , актовый зал школы №60 в Ташкенте

Выставка под открытым небом, посвящённая мобильным играм GameDev Goethe 2023 / Demo Day

23−24 сентября, 18:00—21:00 , парк Гёте-Института Ташкент

День открытых дверей в лаборатории Геоинформационной системы (GIS) в Каракалпакстане (GIZ-проект ECO-Aral)

25 сентября, 9:30—16:00 , Каракалпакский институт сельского хозяйства и агротехнологий, Нукус

Презентация флагманского проекта в сфере дуального образования в Ферганской области

26 сентября, 10:00—14:00 , Фергана и Маргилан

Мероприятие, посвящённое дуальному образованию, в Самарканде

26 сентября, 10:00—12:00 , Техникум туризма и культурного наследия в Самарканде

Заключительный киноконцерт «Кукла» — немое кино в музыкальном сопровождении камерного оркестра народных инструментов «Согдиана»

30 сентября, 18:00, Государственная консерватория Узбекистана (по приглашениям)