В Кабинете министров Узбекистана опровергли сообщения о том, что премьер-министр Абдулла Арипов потребовал от чиновников выбрать «либо религию, либо госслужбу».

Радио «Озодлик» сообщило, что 10 сентября в Кабмине прошло совещание под руководством премьер-министра и председателя Службы государственной безопасности Абдусалома Азизова с участием глав государственных и общественных организаций. На нём якобы выражалась обеспокоенность по поводу «роста религиозной радикализации» в стране.

Пресс-секретарь премьер-министра Бекзод Хидоятов заявил, что подробности о совещании с участием Абдуллы Арипова «интерпретируются неправильно».

«Сообщения о том, что премьер-министр заявил должностным лицам, что им следует выбрать религию или госслужбу, совершенно не соответствуют действительности», — подчеркнул он.

В законе «О свободе совести и религиозных организациях» законодательно гарантируются свобода вероисповедания и религиозные убеждения граждан, указал Бекзод Хидоятов.

Он попросил блогеров не распространять непроверенную и ложную информацию, а пользователей соцсетей не доверять таким сообщениям.