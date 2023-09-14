Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил на проходящей 14 сентября в столице Таджикистана Душанбе Консультативной встрече глав государств Центральной Азии. Текст его выступления приводит пресс-служба главы государства.

В начале своего выступления он приветствовал президента Азербайджана Ильхама Алиева, также присутствующего на саммите в качестве гостя. «Ваше участие является ещё одним подтверждением глубокой исторической взаимосвязанности и нынешнего высокого уровня сотрудничества стран региона с Азербайджаном», — сказал президент Узбекистана.

Он также приветствовал представителя ООН Каху Имнадзе, отметив, что возглавляемый им Региональный центр превентивной дипломатии играет важную роль в развитии многопланового партнёрства в Центральной Азии.





Президент Узбекистана подчеркнул, что в Центральной Азии укрепляются стабильность и единство. «Наш регион становится одним из важных центров экономического роста и инвестиционной активности, вновь возвращает себе историческую роль транспортного хаба, соединяющего Запад с Востоком и Север с Югом», — отметил он.

Кроме того, по его словам результатом общих усилий стала тесная координация стран региона на международных площадках. «Сегодня мы выступаем с единой позицией по многим актуальным вопросам глобальной и региональной повестки», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Он напомнил, что на данный момент учреждено более 10 форматов сотрудничества «Центральная Азия плюс». «Считаем важным на уровне министров иностранных дел выработать общие подходы к нашей совместной работе в рамках этих форматов», — заявил президент Узбекистана.

Глава государства, обращаясь к коллегам, подчеркнул, что сегодня страны Центральной азии в полной мере ощущают последствия наблюдающегося нарастания геополитического соперничества и противоречий. «Речь идёт о нарушении торговых и транспортно-логистических цепочек, ограничениях в доступе к инвестициям и технологиям, обострении проблем энергетической и продовольственной безопасности. Особую обеспокоенность вызывают климатические изменения», — сказал Шавкат Мирзиёев.

«Возможность эффективного противодействия этим угрозам напрямую зависит от консолидации совместных усилий, направленных на углубление многопланового партнёрства», — добавил он.

В этой связи президент Узбекистана озвучил ряд предложений по перспективам дальнейшего взаимодействия в регионе.





Торгово-экономическое сотрудничество. «Считаем, что в целях увеличения объёмов товарооборота необходимо скорейшее формирование полноценной зоны свободной торговли без изъятий и ограничений», — заявил он.

В этой связи глава государства предложил принять комплексную региональную программу, предусматривающую формирование устойчивых торгово-логистических цепочек в регионе, открытие и расширение центров приграничной торговли и кооперации, гармонизацию законодательства и устранение барьеров во взаимной торговле, создание единых электронных платформ таможенного администрирования, санитарного и фитосанитарного контроля, сертификации происхождения товаров, запуск региональной площадки электронной торговли.

Для реализации этих задач он также предложил запустить механизм регулярных встреч министров, ответственных за внешнеторговую деятельность.

Развитие промышленной кооперации. «У нас уже есть примеры успешного партнёрства в данной сфере. Это выпуск легковых автомобилей, бытовой техники, текстильной продукции и продовольственных товаров, приграничные зоны кооперации с Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Туркменистаном, а также Азербайджаном», — напомнил президент Узбекистана.

По его мнению, перспективными направлениями дальнейшего сотрудничества могут стать производство минеральных удобрений, полимеров, готовых изделий из металлов, сборка сельхозтехники, выпуск готовой текстильной и пищевой продукции с экспортом в третьи страны.

Для придания системного характера совместным усилиям он предложил разработать Стратегию развития промышленной кооперации стран Центральной Азии на долгосрочную перспективу.

Транспортная взаимосвязанность. С учётом географической отдалённости от основных внешних рынков доля затрат на транспортировку грузов в странах региона, по словам Шавката Мирзиёева, доходит до 50% от конечной стоимости товаров. В то же время среднемировой показатель не превышает 11%.

«В результате наши экономики вынуждены нести транспортную нагрузку в два-три раза больше, чем в развитых странах», — сказал он.

В целях повышения транспортного потенциала стран региона президент Узбекистана предложил в рамках встреч отраслевых министров разработать Соглашение о транспорте и транзите в Центральной Азии, сформировать конкретные механизмы продвижения эффективных транспортных коридоров для выхода на рынки Китая, стран Южной Азии и Ближнего Востока, Евросоюза с применением сквозных тарифов, выгодных для бизнеса, подготовить Программу мер по либерализации рынка транспортных услуг, оптимизации разрешительных процедур, рассмотреть вопросы создания интегрированной цифровой Платформы международных перевозок.

Он также предложил активно подключать к этой работе азербайджанских партнёров.





Обеспечение энергетической безопасности. «К сожалению, темпы развития энергетической инфраструктуры в регионе не успевают за скоростью индустриализации и урбанизации, а также демографическим ростом. Сегодня это серьёзный вызов долгосрочному устойчивому развитию наших стран», — подчеркнул глава государства.

Президент заявил, что Узбекистан выступает за расширение взаимодействия отраслевых министерств и национальных компаний в области проведения геологоразведочных работ и освоения перспективных месторождений, расширения действующей и создания современной инфраструктуры хранения и поставок энергоносителей.

«Кроме того, важным направлением нашего сотрудничества должно стать строительство новых магистралей для передачи электроэнергии», — сказал Шавкат Мирзиёев.

При этом, добавил он, устойчивое развитие региона невозможно без диверсификации источников энергии, привлечения инвестиций и технологий в сферу альтернативной энергетики и производство «зелёного» водорода.

Обеспечение продовольственной безопасности. Президент Узбекистана отметил, что на прошедшей недавно в Самарканде международной конференции под эгидой Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН были вновь отмечены уязвимые точки в регионе.

«Это недостаточное научно-технологическое развитие аграрного сектора, острый дефицит водных ресурсов, длинные и неэффективные цепочки создания дополнительной стоимости, неустойчивость к климатическому кризису и логистическим сбоям, вопросы здорового питания», — перечислил глава государства.

«Считаем важным объединить усилия и подготовить при поддержке ФАО региональную Программу партнёрства в этой сфере. Подчеркну, что возможности наших стран позволяют не только в полном объёме обеспечивать потребности внутрирегионального рынка, но и стать важным экспортёром продовольствия», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Противодействие климатическим вызовам. Президент Узбекистана заявил, что весной следующего года страна намерена провести первый Самаркандский международный форум, посвящённый климатической повестке Центральной Азии. Он пригласил делегации стран региона принять активное участие в его работе.

«Надеемся, что по итогам работы форума будет подготовлен проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН „Центральная Азия перед глобальными климатическими вызовами: консолидация ради общего процветания“», — сказал Шавкат Мирзиёев.

По его мнению, вкладом в обеспечение климатической устойчивости и «зелёного» развития может стать также принятие Региональной стратегии по вопросам адаптации к изменению климата.

Для формирования единой климатической повестки региона и совместного принятия действенных мер президент предложил учредить многостороннюю платформу «Центральноазиатский климатический диалог» на уровне министров экологии.

Президент Узбекистана также предложил принять План действий по углублению культурно-гуманитарного взаимодействия стран Центральной Азии, а также создать Международную медиа-платформу «История и культура Центральной Азии: одно прошлое и общее будущее».

Для консолидации усилий по развитию компетенций молодых людей, содействию их профессиональной подготовке и обеспечению занятости глава государства предложил при участии профильных международных организаций создать Центр расширения возможностей и самореализации молодёжи Центральной Азии.

Он также предложил учредить региональные научно-образовательные гранты и стипендии для талантливой молодёжи стран Центрально Азии в честь Аль-Хорезми, Фараби, Джами, Махтумкули и Чингиза Айтматова.

Кроме того, для ограждения молодого поколения от экстремистской идеологии президент Узбекистана считает необходимым разработать Комплексную региональную программу сотрудничества в сфере противодействия радикализации молодёжи.

В завершение своего выступления президент Узбекистана затронул сотрудничество в сфере безопасности.

«Нам нужен постоянный и доверительный обмен мнениями для выработки коллективных решений по упреждению и противодействию общим вызовам и угрозам. В этой связи поддерживаем предложение о проведении регулярных Совещаний по вопросам безопасности при координирующей роли секретарей Советов безопасности наших государств», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Он также предложил приступить к разработке Межгосударственной программы по защите и укреплению границ стран Центральной Азии, отметил, что важно продолжить совместные учения по отработке сценариев противодействия традиционным и новым угрозам безопасности.

Глава государства напомнил о необходимости сформировать Региональную систему прогнозирования, предотвращения, раннего оповещения и совместного реагирования на чрезвычайные ситуации.





Шавкат Мирзиёев вновь напомнил о том, что обстановка в Афганистане напрямую влияет на безопасность и стабильность в Центральной Азии.

«Крайне важен постоянный и открытый диалог с нынешними властями Афганистана, интеграция этой страны в региональные экономические процессы», — сказал он.

«Узбекистан намерен и далее оказывать необходимое содействие афганскому народу, предоставлять в этих целях Международный хаб в Термезе для гуманитарной помощи, продолжить обучение афганских граждан в специально созданном Образовательном центре», — сказал глава государства.

Кроме того, сказал он, наряду с продвижением проекта строительства Трансафганской железной дороги в Узбекистане считают крайне востребованным восстановление внутренних транспортных артерий Афганистана.

«Кроме того, важен диалог с афганской стороной по вопросам безопасности границ, водопользования и развития торговли», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Он выразил убеждённость, что взаимодействие с афганскими властями должно исходить «из общего понимания наших интересов, носить согласованный характер». «Для этого предлагаем создать Контактную группу на уровне спецпредставителей стран Центральной Азии по Афганистану», — сказал глава государства.

Для эффективного выполнения договорённостей, достигнутых на саммите, Шавкат Мирзиёев поддержал предложение об учреждении Совета национальных координаторов по делам Консультативных встреч и сам предложил создать Экономический совет государств Центральной Азии.

Он завершил своё выступление, выразив уверенность, что результаты сегодняшней встречи послужат укреплению дружбы, добрососедства и стратегического партнёрства стран региона и развитию полномасштабного регионального сотрудничества.