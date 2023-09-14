Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 13 сентября подписал закон «О государственной границе» в новой редакции. Он заменяет закон от 1999 года и вступил в силу с этого же дня. Законодательная палата Олий Мажлиса приняла закон 4 апреля, Сенат одобрил его 6 апреля.

Закон значительно расширен и дополнен рядом основных понятий, которые в старом документе отсутствовали.

При обсуждении закона в Сенате в апреле говорилось, что современные угрозы международной и региональной безопасности предъявляют новые требования по повышению эффективности охраны государственной границы.

Наличие ряда правовых недостатков в законе создаёт различные проблемы, отмечали сенаторы. «В частности, из-за отсутствия основных понятий они по-разному трактуются гражданами, министерствами и ведомствами. А это вызывает ряд проблем и недоразумений в обеспечении безопасности государственной границы, её оснащении, выполнении министерствами и ведомствами задач, определённых в пределах их полномочий», — отмечали в Сенате.

«Отсутствие классификации отдельных категорий правонарушений, совершённых на государственной границе (режим государственной границы, пограничный режим, нарушители режима в пунктах пропуска), создаёт ряд трудностей в принятии законных мер в отношении них», — говорилось также в ходе обсуждения.

«Кроме того, люди, проживающие в пограничных зонах и приграничных территориях, сталкиваются с различными трудностями в связи с тем, что в приграничных территориях не установлены чёткие нормы ведения дехканского хозяйства или занятия животноводством», — сообщали в верхней палате парламента.

В законе описаны основные понятия в сфере установления, изменения, охраны и защиты государственной границы, порядок пересечения государственной границы по суше, пограничным рекам, озёрам, воздушному пространству и иным местам физическими лицами и транспортными средствами, определяются режим государственной границы и пунктов пропуска, требования режима, понятия их нарушения.

Закон дополнен положением о том, что рассмотрение вопросов делимитации, демаркации и редемаркации государственной границы осуществляется межправительственной комиссией, состоящая из представителей Узбекистана и сопредельных государств.

Законом устанавливается порядок въезда (выезда), проезда, пребывания (проживания), передвижения граждан Узбекистана, иностранных граждан и лиц без гражданства и транспортных средств в пограничной зоне и пунктах пропуска, а также детально определяются правила, связанные с осуществлением хозяйственной и иной деятельности, в частности, с ведением дехканского хозяйства или занятием животноводством на государственной границе, в приграничной территории и пунктах пропуска.

Документом также вводятся условия и порядок применения оружия, военной техники, специальных средств, физической силы и служебных животных при осуществлении охраны и защиты государственной границы. Кроме того, устанавливаются нормы социально-правовой защиты военнослужащих, участвующих в охране и защите государственной границы.