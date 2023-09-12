В социальных сетях появилось видео со свадьбы, где жених одет в арабскую одежду, а у невесты лицо закрыто никабом. Во время церемонии звучала религиозная музыка.

МВД Узбекистана, комментируя видео, сообщило, что жених был оштрафован по статье 184−2 Кодекса об административной ответственности (незаконное изготовление, хранение, ввоз или распространение материалов религиозного содержания).

В сообщении говорится, что мероприятие проходило 31 августа в Наманганской области. Жених 2000 года рождения был приглашён в УВД Наманганской области. Он рассказал, что «по собственной инициативе, исходя из своих личных религиозных взглядов, придал мероприятию религиозный тон, одев невесту в нетрадиционную одежду, укутав ее, и используя религиозные песни», сообщает МВД.

В министерстве указали, что по закону «О гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин» запрещена косвенная дискриминация по признаку пола, в том числе пропаганда гендерного неравенства.

Закон же «О свободе совести и религиозных организациях» гласит, что изготовление, ввоз и распространение материалов религиозного содержания разрешено после получения положительного заключения религиоведческой экспертизы. В этом же законе определено противодействие насаждению и распространению религиозных идей и взглядов, угрожающих общественному порядку, здоровью и нравственности, правам и свободам граждан, отметили в МВД.