В сентябре в Узбекистане ещё преобладает по-летнему малооблачная и сухая погода, только с более комфортным, чем летом, температурным фоном. Учёные-климатологи считают, что осень в Узбекистане фактически начинается тогда, когда среднесуточная температура воздуха опускается ниже +20 градусов, сообщил Узгидромет.

Согласно многолетним климатическим данным, по большей части территории Узбекистана среднесуточная температура воздуха опускается ниже +20 градусов в последней декаде сентября, но до конца месяца остаётся близкой к этому значению.

Осадков в сентябре выпадает лишь немногим больше, чем в августе — самом сухом месяце в году. По большей части территории месячное количество осадков очень незначительно и составляет 2−5 мм, а по югу и пустынной зоне ещё меньше, отметили синоптики.

«Поэтому можно сказать, что настоящая осень у нас начиняется в октябре, когда дни становятся короче, снижение температуры ощутимее, дожди выпадают чаще», — подчеркнули в Узгидромете.

Погодные условия в сентябре не всегда соответствуют климатическим, то есть среднемноголетним условиям. В отдельные годы осадков выпадает в 2−3 раза больше нормы или средняя температура месяца оказывается 1−1.5 градуса ниже нормы. Но такие сентябри бывают редко, в среднем один раз в 6−8 лет.

В октябре и, особенно, в ноябре, средняя температура воздуха продолжается понижаться уже более высокими темпами. Осадки выпадают чаще и в большем количестве. В ноябре, и, гораздо реже, в октябре, температура понижается до отрицательных значений, а осадки выпадают не только в виде дождя, но и в виде снега.

Осень в Узбекистане продолжается до тех пор, пока среднесуточная температура воздуха не понизится до +5 градусов. По большей части территории это происходит в соответствии с календарными сроками, в самом конце ноября. Однако, по северу республики «климатическая осень» заканчивается уже в первой декаде ноября. А вот по крайнему югу среднесуточная температура остаётся выше +5 градусов почти до конца декабря.

До конца недели существенных изменений в погоде по территории Узбекистана не ожидается. На следующей неделе возможно ухудшение погоды, но оно будет непродолжительным.

«Можно сказать, что, несмотря на то, что уже середина сентября, в Узбекистане продолжается „климатическое лето“», — резюмировали синоптики.