Лидер КНДР Ким Чен Ын по приглашению президента РФ Владимира Путина в ближайшие дни посетит Россию с официальным визитом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

О возможной поездке главы Северной Кореи в Россию 4 сентября писала The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По данным издания, Ким Чен Ын и Владимир Путин будут обсуждать поставки вооружений: российская сторона хочет, чтобы КНДР поставляла России артиллерийские снаряды и противотанковые ракеты для войны в Украине, а Северная Корея надеется получить от России передовые технологии для создания спутников и атомных подводных лодок.

Со слов источников NYT, встреча двух лидеров пройдёт во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), запланированного с 10 по 13 сентября.

Южнокорейский телеканал YTN сообщил, что глава КНДР уже отправился в Россию на своём бронированном поезде, а переговоры с Путиным, как ожидаются, пройдут 13 сентября.

Поездка Ким Чен Ына в Россию станет его первым зарубежным визитом после закрытия границ в 2020 году в разгар пандемии коронавируса, отмечает The Washington Post.

В 2019 году северокорейский лидер уже посещал Владивосток, где провёл переговоры с Путиным.