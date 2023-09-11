Узбекистан не признаёт выборы в непризнанной Нагорно-Карабахской республике, прошедшие 9 сентября. С таким заявлением выступило Министерство иностранных дел страны.

«Узбекистан решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность дружественной Республики Азербайджан, осуждает любое вмешательство в ее внутренние дела и не признает так называемые президентские выборы в Карабахе», — говорится в заявлении.

Парламент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) на специальном заседании 9 сентября избрал нового президента — 45-летнего Самвела Шахраманяна. «В закрытом голосовании приняли участие 23 депутата, из которых 22 проголосовали за кандидатуру Шахраманяна, один — против», — сообщил «Интерфакс». Шахраманян был единственным кандидатом на должность президента НКР.

1 сентября президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян представил в парламент заявление о своей отставке.

Легитимность выборов не признали также в Европейском союзе. «В связи с проведением так называемых „президентских выборов“ в Ханкенди/Степанакерте 9 сентября 2023 года Европейский Союз вновь заявляет, что не признает конституционно-правовых рамок, в которых они были проведены», — говорится в коммюнике.

В то же время ЕС считает, что «для армян Карабаха важно консолидироваться вокруг де-факто руководства, способного и желающего вести с Баку дискуссии, ориентированные на результат». Брюссель заверил в готовности «поддержать этот процесс».