Комитет санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья опубликовал рекомендации по защите здоровья от сильной запылённости воздуха. «Газета.uz» писала, что в понедельник во второй половине дня в Ташкенте наблюдалась пыльная буря. Ухудшение качества воздуха из-за ветра также наблюдалось в других регионах Узбекистана.
«Частицы пыли в составе воздуха могут проникать в дома, рабочие помещения, автомобили через окна и двери и также загрязнять частицами пыли воздух внутри помещений», — говорится в сообщении.
Рекомендации
- Поменьше находиться на улице.
- При нахождении на улице использовать медицинскую маску и менять её каждые два часа.
- Вернувшись домой с улицы, принять душ, чтобы смыть пыль с волос и открытых участков тела.
- Протереть ключи, очки, телефон и сумку влажной салфеткой.
- Отправить одежду в стирку. Верхнюю одежду и маску отряхнуть перед входом.
- Полоскать горло и нос слегка подсоленной водой.
- Принимать больше жидкости (тёплой), по возможности зелёный чай, отвар шиповника.
- Ограничить употребление жирной, солёной, жареной, копчёной, острой пищи.
- Отдавать предпочтение жидким овощным блюдам, молочным продуктам, зелени.
- Плотно закрывать двери и окна, в том числе в автомобиле.
- Очищать поверхности в помещении от пыли, принимать меры, чтобы её скапливалось меньше.
- Протирать обувь сразу по приходу и оставлять её у двери.
- Для поддержания оптимальной влажности воздуха в помещении развешать влажные полотенца, разместить большие ёмкости с водой.
Людям с хроническими заболеваниями дыхательных путей не рекомендуется выходить на улицу.
При появлении из-за пыли таких симптомов, как затруднённое дыхание, заложенность носа, чихание, насморк, зуд и покраснение глаз, сильное першение в горле, кашель с воспалением горла, нужно как можно скорее обратиться к врачу-аллергологу.