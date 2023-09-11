Комитет санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья опубликовал рекомендации по защите здоровья от сильной запылённости воздуха. «Газета.uz» писала, что в понедельник во второй половине дня в Ташкенте наблюдалась пыльная буря. Ухудшение качества воздуха из-за ветра также наблюдалось в других регионах Узбекистана.

«Частицы пыли в составе воздуха могут проникать в дома, рабочие помещения, автомобили через окна и двери и также загрязнять частицами пыли воздух внутри помещений», — говорится в сообщении.

Рекомендации

Поменьше находиться на улице.

При нахождении на улице использовать медицинскую маску и менять её каждые два часа.

Вернувшись домой с улицы, принять душ, чтобы смыть пыль с волос и открытых участков тела.

Протереть ключи, очки, телефон и сумку влажной салфеткой.

Отправить одежду в стирку. Верхнюю одежду и маску отряхнуть перед входом.

Полоскать горло и нос слегка подсоленной водой.

Принимать больше жидкости (тёплой), по возможности зелёный чай, отвар шиповника.

Ограничить употребление жирной, солёной, жареной, копчёной, острой пищи.

Отдавать предпочтение жидким овощным блюдам, молочным продуктам, зелени.

Плотно закрывать двери и окна, в том числе в автомобиле.

Очищать поверхности в помещении от пыли, принимать меры, чтобы её скапливалось меньше.

Протирать обувь сразу по приходу и оставлять её у двери.

Для поддержания оптимальной влажности воздуха в помещении развешать влажные полотенца, разместить большие ёмкости с водой.

Людям с хроническими заболеваниями дыхательных путей не рекомендуется выходить на улицу.

При появлении из-за пыли таких симптомов, как затруднённое дыхание, заложенность носа, чихание, насморк, зуд и покраснение глаз, сильное першение в горле, кашель с воспалением горла, нужно как можно скорее обратиться к врачу-аллергологу.