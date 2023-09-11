В Барсакельмесе и Жаслыке в Кунградском районе Каракалпакстана выпустили на волю 1002 дроф-красоток, сообщила пресс-служба Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана.

Мероприятие провели Министерство экологии Каракалпакстана и компания Falcon hunting solutions.

Дрофа — редкая птица, находящаяся под угрозой исчезновения. Занесена в Красную книгу Узбекистана и Красный список Международного союза охран природы.

По данным Минэкологии, в Каракалпакстане с 2017 года по настоящее время выпустили на волю 15753 дроф-красоток.