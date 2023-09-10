Илхомжон Мадаминович Тухтасинов назначен новым ректором Узбекского государственного университета мировых языков, сообщила пресс-служба Министерства высшего образования, науки и инноваций Узбекистана.

До этого с 2016 года он работал ректором Самаркандского государственного института иностранных языков.

Илхомжон Тухтасинов (1980 года рождения) является доктором педагогических наук, профессором. Трудовую деятельность начал в УзГУМЯ, где был старшим преподавателем, а затем деканом кафедры теории и практики перевода английского языка, деканом II факультета английского языка.

В 2015—2016 годах работал директором-проректором Республиканского научно-практического центра развития инновационных методик обучения иностранным языкам при УзГУМЯ.

Предыдущий руководитель вуза Улугбек Азизов, который занимал этот пост с августа 2020 года, был освобождён от должности в декабре прошлого года.





Жахонгир Хазраткулович Каршибаев (1980) назначен ректором Гулистанского государственного педагогического института.

До назначения он работал на должности проректора по учебной работе и других должностях в этом взуе. Является доктором биологических наук, доцентом.