Ташкентская ТЭЦ (филиал АО «ТЭС») с 11 по 15 сентября будет проводить плановые ремонтные работы на теплоэнергетическом оборудовании, необходимые для подготовки к осенне-зимнему сезону 2023−2024 годов. В связи с этим в зоне действия теплоисточника ТЭЦ будет отсутствовать горячее водоснабжение, сообщила Veolia Energy Tashkent.

Адреса, где будет отключена горячая вода

Мирабадский район:

Ул. Нукус, Авлиё Ота, Мирабад, Катта Мирабад, Афросиаб, Госпитальная, Ханзодабегим, Ойбека, Туркестан, А. Темура, Истикбол, Шахрисабз, Т. Шевченко, Фидокор, Шымкент, Буюк Турон, Кичик Бешёгоч, ул. Г. Алиева, Якка Чинор, Бухарская, Матбуотчилар, Зарафшан, И. Каримова, 1-й пр. Катта Мирабад, 7-я улица Мироншох и Нукус 1-й тупик.

Чиланзарский район:

Кварталы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20а, E, S, I-24, ул. Мукими, Лутфи, Домбирабад, Арнасой, Наккошлик, Чиланзор, Богистан, Нафосата и Чупон-ота.

Мирзо-Улугбекский район:

Ул. А. Тукая и Узбекистон овози.

Шайхантахурский район:

Массив Октепа, ул. Гюльхани, Самарканд дарвоза, Есенина, Нурафшан и Увайси.

Юнусабадский район:

Ул. Матбуотчилар, Сайилгох и Шарафа Рашидова.

Яккасарайский район:

Ул. Бабура, Х. Умарова, МКАД, Абдуллы Каххора, Нукус, К. Бешёгоч, Г. Сулеймана, Глинки, Руставели, Богибустан, Яккасарой 1-пр, Яккасарой 2-пр, Башлык 1-пр, Нурмухаммадова, Камиля Яшина, Сафдоша, Мукими, Сукрота, Мукими 1-пр, Шах Джахона, Акромходжаева, Имама Ат-Термизи, Урикзор, Орикзор 1-пр, Джамшида Шоши 1-пр, Беларик, Ташбулок, Батыра Бобоева, Аския, Абдуллы Авлони, Юсуфа Хос Хаджиба, Джийдазор, Братислава, Мирабад, Кохинур, Тафаккур, Богсарой, Вахидова, Сарабостан, Юнуса Раджаби, Самарканд, массивы Башлык, Кушбеги и Ракат.

Сергелийский район:

Ул. С. Талипов, М. Хадар, Олтин Вадий, Аэропорт имени И. Каримова.

Яшнабадский район:

Ул. С. Азимова, Эльбека, Тойтепа, Истиклол, Истикбол, Шахрисабз и Махтумкули.