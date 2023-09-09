Первый форум по инклюзивному и доступному искусству проходит в Ташкенте с 7 по 10 сентября. Главная его задача — обсуждение и передача лучших инклюзивных практик в сфере искусства для лиц с ограниченными возможностями здоровья, сообщила пресс-служба Фонда развития искусства и культуры Узбекистана.

7 и 8 сентября во Дворце международных форумов в Ташкенте прошли семинары и мастер-классы от российских экспертов по инклюзии в разных направлениях.





9 сентября состоялись показы спектакля Узбекского национального театра кукол «Бычок-острые рожки» для детей с инвалидностью по зрению с тифлокомментированием на узбекском языке, а также документального фильма Андрея Афонина «Быть особым родителем» с последующим обсуждением.

«Проведение международного форума такого уровня станет важным шагом для развития компетенций руководителей и специалистов социальных учреждений в области инклюзивного искусства и позволит актуализировать подходы и практики, применяемые сейчас в Узбекистане», — отмечается в сообщении.

10 сентября в Узбекском национальном театре кукол пройдут:

11.00 -12.00 — показ спектакля «Али-Баба и 40 разбойников» ГАЦТК им. С.В.Образцова — для лиц с инвалидностью по зрению, с тифлокомментированием на русском языке;

15.00 — 16.00 — показ спектакля «Сказки Сергея Козлова» Театра неслышащих актёров «Недослов» на жестовом языке.

Форум организован Благотворительным фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» совместно с Фондом развития культуры и искусства Узбекистана. Программа форума реализуется при участии Фонда «Стремление» и Ассоциации инклюзивного искусства «АСДИИСК».

Для участие необходима регистрация (на русском, на узбекском языке).

На сайте форума организована интернет-трансляция мероприятий программы.