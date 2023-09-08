В субботу и воскресенье по большей части территории Узбекистана будет жарко и сухо, сообщил Узгидромет.

Температура воздуха в субботу составит +30…+35 градусов Цельсия, в воскресенье — +32…+37, а по югу и пустынной зоне страны — до +39.

По северо-западным районам Узбекистана в выходные ожидается ухудшение погоды. По Каракалпакстану, Хорезмской области и северу Навоийской области временами пройдут дожди, возможны грозы. Местами ожидается усиление ветра до 15−20 м/с. Температура воздуха понизится до +22…+27.

В Ташкенте в выходные будет преобладать небольшая облачность без осадков. Температура в субботу составит +30…+32, в воскресенье — +35…+37 градусов.