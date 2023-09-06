Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН с сентября сократит помощь для двух миллионов жителей Афганистана из-за недостатка средств, говорится в сообщении гуманитарной организации. Всего число афганцев, которые в этом году лишились поддержки ВПП, достигло 10 миллионов.

«Из-за огромного дефицита финансирования в будущем ВПП сможет оказывать экстренную помощь только трём миллионам человек в месяц», — говорится в заявлении организации.

«На фоне и без того вызывающего тревогу уровня голода и недоедания мы вынуждены выбирать между поддержкой недоедающих и голодающих, в результате чего миллионы семей вынуждены бороться за свой следующий обед», — заявил представитель ВПП ООН в Афганистане Сяо-Вей Ли.

«С теми небольшими ресурсами, которые у нас остались, мы не можем помогать всем тем людям, которые находятся на грани полной нищеты», — добавил он.

В марте ВПП пришлось сократить рационы с 75% до 50% для общин, испытывающих чрезвычайный уровень голода. В апреле и мае организация была вынуждена отрезать от продовольственной помощи восемь миллионов человек.

Сокращение финансирования означает, что 1,4 миллиона беременных женщин, молодых матерей и их детей больше не получат специализированного питания, предназначенного для предотвращения недоедания, отметили в организации. В ближайшие месяцы ВПП ожидает резкого увеличения числа обращений в центры питания, поскольку детям становится все тяжелее выживать.

В следующие шесть месяцев потребуется 1 млрд долларов, чтобы накормить 21 миллион человек жизненно необходимыми продуктами питания, а также поддержать их средствами к существованию, уточнили в организации.

По оценке ВПП ООН, по состоянию на сентябрь 2023 года почти 35,5 миллиона человек в Афганистане, или около 90% населения, испытывают нехватку продовольствия.

В июне ВПП также объявила о сокращении объёмов продовольственной помощи Сирии из-за «беспрецедентного кризиса финансирования».