Постановлением правительства Узбекистана от 2 сентября установлен порядок выдачи нагрудного знака «Ибратли оила», сообщила пресс-служба Министерства юстиции Узбекистана.

Таким знаком награждаются «образцовые семьи, внёсшие достойный вклад в популяризацию жизненного опыта благополучных и стабильных семей, укрепление института семьи, сохранение и развитие семейных ценностей». Этот нагрудный знак учреждён указом президента от 7 марта 2022 года.

Получать награду смогут не только граждане Узбекистана, но и лица без гражданства и иностранцы.

Такой знак будет устанавливаться у входа в квартиры и дома, в которых проживают «образцовые семьи». Источник: постановление правительства.



Формировать списки кандидатов на награждение нагрудным знаком ежегодно до 1 марта будут женские активистки и Комиссии по укреплению семейных ценностей. Предложения будут подаваться в районные (городские) отделы занятости и сокращения бедности.

Ежегодно до 15 марта семьи-кандидаты будут изучаться, окончательное заключение о наиболее подходящих кандидатах будет приниматься до 15 апреля.

При отборе семей-кандидатов внимание будут уделять следующим факторам:

создание семейных библиотек, а также библиотек в общественных местах;

члены этих семей — учёные, интеллектуалы, имеют учёную степень;

наличие усыновлённых и опекаемых детей, а также воспитание детей, оставшихся без попечения родителей;

вовлечённость семьи в занятия спортом, наличие спортивных достижений на национальном и международном уровне;

налаживание семейного предпринимательства.

Семьи, отмеченные нагрудным знаком, торжественно награждаются в преддверии празднования 15 мая — Международного дня семьи.

«Образцовым семьям» вручается единовременное денежное вознаграждение в размере 4 базовых расчётных величин — 1 330 000 сумов.

Знак «Ибратли оила» устанавливается у входа в квартиры и жилые дома, в которых проживают «образцовые семьи».

Семья может получить такую награду только один раз.