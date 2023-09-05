Постановлением правительства Узбекистана от 2 сентября установлен порядок выдачи нагрудного знака «Ибратли оила», сообщила пресс-служба Министерства юстиции Узбекистана.
Таким знаком награждаются «образцовые семьи, внёсшие достойный вклад в популяризацию жизненного опыта благополучных и стабильных семей, укрепление института семьи, сохранение и развитие семейных ценностей». Этот нагрудный знак учреждён указом президента от 7 марта 2022 года.
Получать награду смогут не только граждане Узбекистана, но и лица без гражданства и иностранцы.
Такой знак будет устанавливаться у входа в квартиры и дома, в которых проживают «образцовые семьи». Источник: постановление правительства.
Формировать списки кандидатов на награждение нагрудным знаком ежегодно до 1 марта будут женские активистки и Комиссии по укреплению семейных ценностей. Предложения будут подаваться в районные (городские) отделы занятости и сокращения бедности.
Ежегодно до 15 марта семьи-кандидаты будут изучаться, окончательное заключение о наиболее подходящих кандидатах будет приниматься до 15 апреля.
При отборе семей-кандидатов внимание будут уделять следующим факторам:
- создание семейных библиотек, а также библиотек в общественных местах;
- члены этих семей — учёные, интеллектуалы, имеют учёную степень;
- наличие усыновлённых и опекаемых детей, а также воспитание детей, оставшихся без попечения родителей;
- вовлечённость семьи в занятия спортом, наличие спортивных достижений на национальном и международном уровне;
- налаживание семейного предпринимательства.
Семьи, отмеченные нагрудным знаком, торжественно награждаются в преддверии празднования 15 мая — Международного дня семьи.
«Образцовым семьям» вручается единовременное денежное вознаграждение в размере 4 базовых расчётных величин — 1 330 000 сумов.
Знак «Ибратли оила» устанавливается у входа в квартиры и жилые дома, в которых проживают «образцовые семьи».
Семья может получить такую награду только один раз.