На базе «Кишлок курилиш банка» создан акционерный коммерческий Банк развития бизнеса, деятельность которого в приоритетном порядке будет направлена на финансирование проектов субъектов малого бизнеса и оказание им комплексных услуг. Это предусмотрено постановлением президента Узбекистана Шавката Мирзиёева от 4 сентября. О планах создания нового банка, как писала «Газета.uz», президент заявил на встрече с предпринимателями 18 августа.

Согласно документу, при Банке развития бизнеса будет действовать Фонд развития малого бизнеса в форме ООО, осуществляющий реализацию перспективных проектов малого бизнеса путём привлечения средств международных финансовых институтов и частных инвестиций.

Кроме того, при банке организуется 14 центров содействия малому бизнесу — по одному в Каракалпакстане, областях и Ташкенте. Они будут ответственны за содействие разработке, финансированию и задействованию бизнес-проектов субъектов малого предпринимательства, а также оказание им консалтинговых услуг.

Для расширения проектов субъектов предпринимательства, которые уже наладили свою деятельность в рамках программы семейного предпринимательства, а также для задействования новых проектов малого бизнеса, Банк развития бизнеса совместно с уполномоченными банками будет предоставлять кредиты сроком до 7 лет на «выгодных условиях».

При выделении кредитов для расширения деятельности субъектов предпринимательства, имеющих положительную кредитную и налоговую историю, а также реализующих проекты при поддержке центров содействия малому бизнесу, требование к залогу будет снижено на 50%.

«Кишлок курилиш банк» («Банк сельского строительства») был создан в 2009 году с уставным капиталом в размере 150 млрд сумов на базе «Галла-банка» («Зерновой банк»), образованного в 1994 году. Его задачами было решение вопросов «улучшения облика села и жилищных условий сельского населения, ускоренного развития производственной и социальной инфраструктуры в сельской местности, широкого внедрения системы долгосрочного льготного кредитования жилищного строительства». На 2020 год уставный капитал банка составлял 1,855 трлн сумов.

Постановлением президента утверждена «дорожная карта», направленная на создание новых возможностей для малого бизнеса, превращение среднего бизнеса в «гарант устойчивого экономического роста», выход на новые рынки с качественной и конкурентоспособной продукцией, увеличение количества высокодоходных предприятий, а также создание упрощённого налогового администрирования и «благоприятной среды, свободной от бюрократии».