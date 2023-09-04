В Бувайдинском районе Ферганской области 2 сентября произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием Damas и грузовика с трейлером.

Видеозапись происшествия появилась в интернете. Грузовик предварительно проехал на красный свет светофора. На видео видно, как он врезался в выезжающий на перекрёсток Damas и протащил его несколько десятков метров.

В пресс-службе УВД области «Газете.uz» сообщили, что два пассажира Damas погибли на месте происшествия, а водитель скончался в больнице. Один несовершеннолетний пассажир госпитализирован с травмами.