В социальных сетях распространилось видео, на котором воспитательница детсада избивает детей за то, что они зевали во время съёмки. В Андижанском областном управлении дошкольного и школьного образования прокомментировали ситуацию.

Инцидент произошёл в негосударственной дошкольной образовательной организации «Мухаммад Юсуф болажонлари» в Мархаматском районе.

На видео слышно, что женщина недовольна тем, что дети зевают, в то время как она снимает видео с танцем воспитанниц на утреннике.

«Воспитательница, допустившая такую ситуацию, была освобождена от должности», — говорится в сообщении.

К руководству дошкольного образовательного учреждения была применена дисциплинарная мера.