Народный артист Узбекистана, певец, музыкант и композитор Шерали Джураев ушёл из жизни в возрасте 76 лет. Об этом сообщил «Узбекконцерт».

Шермат (Шерали) Джураев родился приблизительно 12 апреля 1947 года в Ленинском (ныне Асакинском) районе Андижанской области. В 1966—1971 годах обучался в Ташкентском государственном институте искусства имени Маннона Уйгура. В 1990—1995 годах был депутатом кенгаша парламента Узбекистана.

Написал более тысячи песен, переложил на музыку стихи знаменитых узбекских поэтов. Автор театрального концерта «История поёт». Автор сценария и исполнитель главной роли в художественном фильме «Шерали и Ойбарчин».

За более чем 50-летний период творчества Шерали Джураев создал около 600 песен, в том числе «Узбегим», «Сохибкирон», «Эгаси бор юрт», «Карвон», «Сарбон», «Инсон касидаси». Песни артиста «Биринчи мухаббатим», «Ёшлигимиз», «Ой юзингга», «Ошиклар сардори», «Дуст булсанг, ёнимда тур» стали народными.

В 1981 году Шерали Джураеву присвоено звание заслуженного артиста, в 1987 году — народного артиста. Получил звание народного артиста Таджикистана (2018). В 2018 году награждён орденом «Фидокорона хизматлари учун».

В апреле 2022 года президент Шавкат Мирзиёев наградил на 75-летие артиста орденом «Эл-юрт хурмати». Глава государства отмечал вклад артиста в переложение классической поэзии на музыку и продвижение узбекского национального наследия среди молодёжи и мирового сообщества.

Артист также занимал должность председателя попечительского совета общественного фонда «Ватандошлар».

Как сообщают СМИ, Шерали Джураев с 1993 года по 2016 год не выступал на крупных концертных площадках, его песни не звучали в эфире радио и ТВ. Удаление Джураева со сцены началось по «негласной указке сверху». После того, как президентом стал Шавкат Мирзиёев ему позволили вернуться на большую сцену.