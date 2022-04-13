Президент Шавкат Мирзиёев подписал указ о награждении народного артиста Узбекистана Шерали Джураева орденом «Эл-юрт хурмати», сообщила пресс-служба президента. Певцу 12 апреля исполнилось 75 лет.

«Наша страна хорошо знает и высоко ценит вас в качестве лица, посвятившего всю жизнь развитию узбекской культуры и искусства, создавшего свою творческую школу великого и неповторимого таланта, преданного нации», — цитирует пресс-служба президента текст праздничного поздравления Шерали Джураеву.

За более чем 50-летний период творчества Шерали Джураев создал около 600 песен, в том числе «Узбегим», «Сохибкирон», «Эгаси бор юрт», «Карвон», «Сарбон», «Инсон касидаси». Песни артиста «Биринчи мухаббатим», «Ëшлигимиз», «Ой юзингга», «Ошиклар сардори», «Дуст булсанг, ёнимда тур» стали народными, отмечает пресс-служба президента.

Отмечен вклад артиста в переложение классической поэзии на музыку и продвижение узбекского национального наследия среди молодёжи и мирового сообщества.

В 1981 году Шерали Джураеву присвоено звание заслуженного артиста, в 1987 году — народного артиста. В 2018 году награждён орденом «Фидокорона хизматлари учун». Артист занимает должность председателя попечительского совета общественного фонда «Ватандошлар».