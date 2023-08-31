Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ «О помиловании группы лиц, отбывающих срок наказания, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твёрдо вставших на путь исправления».

Документом, подписанным в день празднования 32-летия независимости Узбекистана, помилованы 286 граждан. Из числа помилованных 109 лиц полностью освобождаются от отбывания основного наказания, 116 лиц освобождены от отбывания наказания условно-досрочно, наказание 25 лицам заменено более мягким. Кроме того, сокращены сроки наказания в виде лишения свободы 36 лицам.

Среди помилованных — 39 женщин, 22 мужчин старше 60 лет, 30 граждан иностранных государств, 3 лица, участвовавшие в деятельности запрещённых организаций.

Ответственным министерствам и ведомствам даны поручения по возвращению помилованных лиц к семье и близким, оказанию им содействия в социальной адаптации, привлечении к полезному труду, избрании здорового образа жизни и занятии достойного места в обществе.