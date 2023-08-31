В последнюю неделю погода в Узбекистане была нехарактерна для конца августа в регионе — по территории страны одна за другой проходили порции влажного воздуха с выпадением дождей, местами с грозами и усилением ветра, отметил Узгидромет в прогнозе на выходные.

Однако накануне праздничных дней дожди прекратились, небо постепенно очищается от облаков.

В последний день лета и в праздничные дни 1−3 сентября по всей территории Узбекистана ожидается небольшая, местами переменная облачность без осадков с дневной температурой +25…+30 градусов. В утренние часы будет прохладно, температура в пределах +14…+17 градусов.

В столице 31 августа и 1−2 сентября преобладание малооблачной погоды, 3 сентября небольшое увеличение облачности, без осадков. Ветер восточный 3−8 м/с. Температура днём +26…+29, ночью +15…+17 градусов.