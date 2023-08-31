В связи с началом 2023−2024 учебного года и для своевременного прибытия студентов введены дополнительные автобусы междугороднего сообщения, сообщила пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана.

Они будут курсировать по маршрутам:

Ургенч — Ташкент;

Хива — Ташкент;

Бухара — Ташкент;

Ташкент — Гиждуван;

Ташкент — Каракол;

Ташкент — Шафиркан.

Кроме того, до 3 сентября вводятся дополнительные автобусные маршруты из Вабкентского, Жондорского и Алатского районов Бухарской области.

Билеты можно приобрести на автовокзале в Ургенче, в билетной кассе на остановке «Автошох» в Бухаре или онлайн.