В связи с началом 2023−2024 учебного года и для своевременного прибытия студентов введены дополнительные автобусы междугороднего сообщения, сообщила пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана.
Они будут курсировать по маршрутам:
- Ургенч — Ташкент;
- Хива — Ташкент;
- Бухара — Ташкент;
- Ташкент — Гиждуван;
- Ташкент — Каракол;
- Ташкент — Шафиркан.
Кроме того, до 3 сентября вводятся дополнительные автобусные маршруты из Вабкентского, Жондорского и Алатского районов Бухарской области.
Билеты можно приобрести на автовокзале в Ургенче, в билетной кассе на остановке «Автошох» в Бухаре или онлайн.