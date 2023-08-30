Китайский национальный музей шелка в Ханчжоу (Китай) при поддержке Международного совета музеев Азиатско-Тихоокеанского альянса проводит выставку «Красочная Азия: Выставка азиатских костюмов», приуроченную к XIX Азиатским играм. Узбекистан также примет в ней участие, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Фонда развития культуры и искусства.

Китайский национальный музей шелка расположен рядом с Западным озером Гуанчжоу, внесённым в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Выставочная площадь музея — около 1200 кв. м. Музей занимает девятое место среди 6000 музеев Китая.

На выставке будет представлено около 150 костюмов из разных регионов Азии. Культурно-просветительская программа включает в себя выступления ремесленников, являющихся наследниками древнейших техник печати, ткачества и вышивки.

Целью выставки является демонстрация влияния азиатских стран на культуру друг друга и их взаимообмен посредством сухопутного и морского Шёлковых путей.

Узбекистан представит 20 музейных экспонатов из собрания Государственного музея искусств Узбекистана и Самаркандского музея-заповедника. На выставке в Ханчжоу будут представлены традиционные узбекские сюзане, чапаны и ювелирные изделия.

26 сентября в Ханчжоу состоится мероприятие Night of Uzbekistan, на котором будет продемонстрирован процесс традиционного изготовления уникальных узбекских тканей.

Выставка будет открыта со 2 сентября по 12 ноября.