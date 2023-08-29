Комитет ООН по правам ребёнка впервые прямо подтвердил право детей на чистую, здоровую и устойчивую окружающую среду, издав всеобъемлющее толкование обязательств государств-членов в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребёнка, сообщила пресс-служба организации.

В этой конвенции, которая была создана в 1989 году и ратифицирована 196 государствами, сформулированы универсальные права детей, такие как право на жизнь, выживание и развитие, а также право на здоровье.

Замечания общего порядка обеспечивают правовое руководство по вопросу о том, что предусматривают эти права в тех или иных областях законодательства.

В опубликованном 28 августа «Замечании общего порядка №26 о правах детей и окружающей среде с особым вниманием к вопросам изменения климата» говорится о чрезвычайной ситуации в области климата, разрушении биоразнообразия и повсеместном загрязнении окружающей среды, а также излагаются контрмеры по защите жизни и жизненных перспектив детей.

В Замечании общего порядка №26 указано, что государства несут ответственность не только за защиту прав детей от непосредственного ущерба, но и за предсказуемые нарушения их прав в будущем в результате действий, осуществляемых государствами сегодня, либо в результате их бездействия.

Кроме того, в Замечании №26 подчёркивается, что государства могут быть привлечены к ответственности не только за экологический вред, причиняемый внутри их границ, но и за пагубные последствия экологического ущерба и изменения климата за пределами их границ. Особое внимание следует уделить непропорционально большому ущербу, с которым приходится иметь дело детям, находящимся в уязвимом положении.

К 196 государствам, ратифицировавшим Конвенцию о правах ребёнка, обращён настоятельный призыв принять незамедлительные меры, включая организацию постепенного отказа от использования угля, нефти и природного газа и переход на возобновляемые источники энергии, повышение качества воздуха и обеспечение доступа к чистой воде, осуществление преобразований в промышленном сельском хозяйстве и рыболовстве в целях производства здоровых и устойчивых продуктов питания, а также обеспечение защиты биоразнообразия.

В руководстве говорится о необходимости учитывать мнение детей при принятии решений в области охраны окружающей среды и подчёркивается роль экологического просвещения в подготовке детей к принятию мер, защите и самозащите от экологического вреда.

«Дети в наименьшей степени ответственны за климатический кризис, но в наибольшей степени страдают от его последствий: ежегодно 1,7 миллиона детей в возрасте до пяти лет погибают из-за экологического ущерба, которого можно было бы избежать. Несмотря на это, дети и молодёжь в недостаточной степени представлены практически во всех процессах принятия решений по вопросам экологической политики. С помощью Замечания общего порядка №26 мы попытались изменить данную ситуацию: с учётом того, что нами было получено более чем 16 тысяч материалов от детей из 121 страны, это был один из наиболее инклюзивных на сегодняшний день процессов участия детей на уровне ООН», — заявил исполнительный директор организации Terre des Hommes в Германии Джошуа Хоферт.

Эта организация координировала процесс подготовки Замечаний №26 вместе с Комитетом ООН по правам ребёнка. Группа из 12 детей-консультантов в возрасте от 11 до 17 лет оказывала поддержку комитету при составлении документа. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) также помог собрать в рамках процесса консультаций мнения детей со всего мира.

Замечание №26 помогает понять предусмотренное Парижским соглашением обязательство государств уважать, поощрять и принимать во внимание свои обязательства в области прав ребёнка при принятии мер по борьбе с изменением климата. В нем также чётко указано, что оценка воздействия на права ребёнка должна проводиться в отношении всех законодательных актов, стратегий и проектов, нормативных положений, бюджетных или иных решений, касающихся окружающей среды.

Государства должны будут периодически отчитываться перед Комитетом ООН о достигнутом ими прогрессе в области защиты экологических прав детей.

«Финансирование и политические решения в области климата по-прежнему не учитывают потребности детей, — отметил специальный советник ЮНИСЕФ по вопросам продвижения прав ребёнка и действий в области климата Палома Эскудеро. — Эту ситуацию необходимо изменить. Замечания общего порядка — это настоятельный призыв к странам уделять первоочередное внимание мерам в каждой связанной с детством области, затрагиваемой изменением климата, такой как право ребёнка на образование, безопасную воду и здоровую окружающую среду».

«Каждое правительство обязано защищать права каждого ребёнка во всех уголках планеты, особенно права тех мальчиков и девочек, которые живут в странах, вносящих наименьший вклад в усугубление этой проблемы, однако страдающих от наиболее опасных наводнений, засух, штормов и периодов жары», — подчеркнул он.