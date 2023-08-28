28 августа в 9:35 в Афганистане произошло землетрясение, отголоски которого ощущались в Узбекистане.

Как сообщил Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС, магнитуда землетрясения в эпицентре, который находился на расстоянии 539 км от Ташкента, составила 5,4. Глубина очага — 200 км.

В столице Узбекистана подземные толчки ощущались с силой 2 балла. В Сурхандарьинской области (около 270 км от эпицентра) интенсивность составила 3 балла, Сырдарьинской, Джизакской, Самаркандской, Ферганской, Кашкадарьинской (450−470 км) — 2−3 балла, Андижанской и Наманганской областях (около 520 км) — 2 балла.