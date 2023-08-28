В воскресенье по территории Узбекистана наблюдалось резкое ухудшение погоды. Повсеместно прошли дожди, местами отмечались грозы и усиление ветра. Дневная температура понизилась на 5−10 градусов.

Как сообщил Узгидромет, в понедельник в дневные часы температура будет в пределах +23…+28 градусов. Лишь по областям Ферганской долины ещё сохранится облачная погода, в отдельных районах пройдут дожди.

Во вторник по большей части территории Узбекистана ожидается сухая, малооблачная и тёплая погода, температура воздуха повысится до +29…+32 градусов. Лишь на северо-западные районы Узбекистана начнёт распространяться новая порция влажного воздуха, по Каракалпакстану местами возможен дождь.

В среду местами по стране, ночью и утром 31 августа — по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинский областям и областям Ферганской долины местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами.

Днём 31 августа и 1 сентября по всей территории Узбекистана ожидается погода без осадков. Температура воздуха будет в пределах +25…+30 градусов. 29 августа по северу, 30−31 августа — местами возможно усиление ветра до 15−20 м/с, в отдельных районах — с пыльным позёмком.

В Ташкенте в понедельник и вторник будет преобладать малооблачная погода без осадков. Ветер восточный 3−8 м/с.

В среду, а также ночью и утром в четверг возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 5−10 м/с, возможно усиление до 12−17 м/с.

Днём 31 августа и 1 сентября без осадков. Температура 28 августа будет в пределах +24…+26 градусов, 29−31 августа и 1 сентября — +25…+30.